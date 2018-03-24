Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaybolmakta olan bir eserin de ortaya çıkmasına da vesile olan Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilahiyatçı ve ortaçağ tarihçisi olduğunu bunun yanı sıra müzikle de ilgilendiğini belirtti.

1998-2009 yıllarında Rize'de önce Karadeniz Teknik Üniversitesi, sonra da Rize Üniversitesi'ne bağlı İlahiyat Fakültesi'nde 11 yıl öğretim üyeliği yaptığına değinen Özdemir, "Kitapları ve kütüphaneleri sevdiğim için Rize İl Halk Kütüphanesi'ne giderdim. Çok zengin olan bu kütüphanede 40 bin cilt eser vardı. Kütüphanenin o dönemdeki Müdür Vekili Enver Toprak, depoda nadide eserler olduğunu söyledi. Beraber depoya indik. Orada Arapça, Osmanlıca ve Farsça çok sayıda eserin etrafa atıldığını gördüm. Onları öyle görünce içim cız etti. Onların arasında Divanü Lügatı Türk'ün Viyana nüshasının tıpkı basımı da vardı. Müdür Vekili Toprak'a, 'bunları tasnif edelim' dedim, o da seve seve kabul etti. Öğrencilerle birlikte bu işe giriştik. Beş litre kolonya ile rulo halinde kağıt havlular harcadık. Neden? Çünkü bu eserler fare pisliği ve toz toprak içindeydi. Kitapları temizledik. 3 ay kadar böyle çalıştık, sonra ben tasnif edilen eserleri, beş ay kadar daha gözden geçirdim. Tasnifi yaparken bir öğrenci, bu yeni yayınladığımız 'Yurdumuzun nağmeleri' eserini gördü. Eseri inceledim ve çok değerli bir eser olduğunu farkettim." diye konuştu.

Özdemir, eserin yayınlanıp yayınlanmadığını araştırdığını ve araştırmaları sonucu bu eserin, yeni alfabenin ilanı yıllarına rastladığı için o karmaşada gün yüzüne çıkma fırsatı bulamadığını ve eski alfabede yazıldığı için piyasaya sürülmediğini belirlediğini aktardı.

"Viyana Konservatuarı'na eğitime yollamış"

"Yurdumuzun Nağmeleri" adlı eserin 1925 yılında, Seyfettin ve Sezai Asaf kardeşler tarafından hazırlandığını anlatan Özdemir, şunları söyledi:

"Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı'ndan önce bu iki kardeşin müzik dehalığını takdir ederek, onları, nota yazımı ve batı müzik aletlerini öğrensinler diye Viyana Konservatuarı'na eğitime yollamış. Bu iki kardeş, 1924 yılında Türkiye'ye döndükten sonra, Maarif Vekaleti'nin emriyle ülkeyi gezerek, ozanları ve saz ustalarını bularak müzik parçalarını belirlemeye çalışmışlar. Bu eserde, hem çaldıkları aletler hakkında bilgiler hem de o eserlerin notaya alınış hali var." .

Eser için yivli cilt ve kuşe kağıt kullandıklarını belirten Özdemir, kitaba, parçaların Osmanlıca orijinali ile onun hemen yanına günümüz alfabesi ile olan çevirisini bastıklarını vurguladı.

Özdemir, isteyen müzikseverin vidayı sökerek Osmanlıca sayfaları arka arkaya dizebilmesi ya da içinden bir parçayı alıp panosuna koyarak icra edebilmesi amacıyla vidalı cilt kullandıklarını da kaydetti.

Eserin Müzik Editörü Mehmet Güntekin'in güzel bir ekip kurarak ve o dönemin santur gibi müzik aletlerini de kullanarak, bu parçaları icra ettiğini bildiren Özdemir, "Bunları flash disk'e kaydettik, bu flash diski de okuyuculara kitapla beraber takdim ediyoruz." dedi.

30 parça TRT repertuarında

"Cumhuriyet Dönemi ilk halk müziği derlemesi"ni kapsayan eserde, "erkek oyun havaları", "kadın oyun havaları" ve "uzun havalar" olmak üzere, toplam 80 eser yer alıyor. Bu parçaların 30'u TRT repertuarında bulunuyor.

Eser sadece yayımlanmakla kalmadı, klasik kemençe, iki ayrı asma davul, klarnet, kanun ve geleneksel Türk musikisi sazlarıyla icra edilerek kayda geçirildi ve flash disk'e alındı.