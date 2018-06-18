Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yüzlerce yıllık denizcilik hikâyesinin sahibi gemiler ve onların yol arkadaşı denizciler… Bağımsız fotoğrafçı ve uzun yol kaptanı Faruk Üründül, açık denizlerde çektiği enstantaneleri bir sergiye taşıdı. Sanatseverleri, denizcilerin bilinmeyen hayatlarına doğru bir yolculuğa çıkaracak olan “Uzak Denizler” fotoğraf sergisi, İstanbul Rahmi M. Koç Müzesinde ziyarete açıldı. Dökme yük gemilerinde objektife yansıyan karelerin yer aldığı sergi; uzun yol denizcilerinin zorlu mücadelelerini belgeliyor. Sergide; Panama Kanalı, Hindistan, Tayland, Tanzanya, Amerika, Hollanda ve Japonya limanlarında çekilen fotoğraflar da yer alıyor.

Gördüklerine farklı pencereden bakan Üründül, çalışmasını “İnsan dediğin bir denizden haliç olmuştur” sözleriyle hülasa ediyor. “Uzak Denizler” sergisi, 11 Kasım’a kadar ziyaret edilebilecek.