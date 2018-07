Türkiye Gazetesi

İnsanoğlu artık bir türlü sığamadığı şehirlerde yaşamak için daha yükseklere çıkmak zorunda. Apartmanlar rezidanslara, rezidanslar da gökdelenlere tekâmül ediyor... Ancak yükseklere tırmanmak bizi emniyet problemlerinden uzaklaştırmaya yetmiyor. Yönetmen Rawson Marshall Thurber da, “Gökdelen” (Skyscraper) filminde bu sıkışmışlığın en hat safhada olduğu Hong Kong’da geçen bir hikâye anlatıyor. Aksiyon denilince akla ilk gelen isimlerden Dwayne Johnson’ın yanı sıra Neve Campbell ve Chin Han filmin başrollerinde yer alıyor. Büyük bütçeli bir eser olan “Gökdelen”, Johnson’lı sahneleriyle daha çok heyecan meraklılarına hitap ediyor.



DOST KAZIĞI!

Pearl, 225 katı, 1.066 metrelik boyuyla dünyanın en büyük gökdelenidir... İçerisinde sürüş parkuru, 30 katlı bir yeşil alan ve daha neler neler yer alır... Çinli Zhao Ming Zhi’nin buluşu olan bina, rüzgâr ve güneş sayesinde kendi enerjisini üretebilmekte, hatta kendi gıdasını bile yetiştirmektedir. Böyle bir mimari harikaya bir de güvenlik danışmanı lazımdır. Bu noktada devreye Dwayne Johnson’ın canlandırdığı Will Ford girer. Will, bir operasyonda (zaten film bu operasyonla açılıyor) bacağını kaybetmiş eski bir FBI rehine kurtarma ekibi lideridir. FBI’dan emekli olduktan sonra güvenlik danışmalığı şirketi kuran Will, eski ekibinden bir arkadaşının yardımıyla Pearl gökdeleninin güvenlik teftişini üstlenir.



GÖKDELEN MEŞALE OLDU

Ancak dostum dediği adam tarafından tuzağa düşürülen eski FBI görevlisi, kendisini hiç beklemediği bir oyunun tam göbeğinde bulur. Eşi ve iki çocuğunun da kaldığı gökdelende sabotaj için devasa bir yangın başlar. Alevler giderek yükselerek ailesinin bulunduğu kata doğru ilerlerken, Will de çıkan bu yangından sorumlu tutulur. Bütün oklar üzerine çevrilmişken meşaleye dönen gökdelene ulaşarak ailesini kurtarmanın yolunu arar. Mücadelede yer çekimine “aldırış etmeyen” aksiyon dozu yüksek sahneler ortaya çıkar. Bu esnada yangının neden çıkarıldığı suali de cevap bulur…

YÜKSEKLİK KORKUSU OLAN SEYRETMESİN

“Gökdelen” aslında dikey şehirleşmenin sanıcısı gibi felsefi bir zemine dayanıyor. Ancak film, pür ticari endişelerle dizayn ediliyor. Eserin itinayla işlenmiş bir senaryosu ve yan karakterleri maalesef yok. Hikâyede oyunun içerisinde çekilen Will Ford’u canlandıran Dwayne Johnson da adeta süper kahraman gibi; kah vinçle gökdelene atlıyor, kah tek ayağıyla yüzlerce metre yüksekliğe tırmanıyor. Dahası düşmanlarını silahsız haklıyor. Hâliyle filmde ateşin yakıcılığı, yer çekimi kuvveti gibi birçok hakikat es geçiliyor! Yükseklik korkusu olanlar da dikkat etsin. Özellikle kahramanımızın yüzlerce kattan aşağıya baktığı sahneler koltuklarınıza yapışmanıza sebep olabilir. “Gökdelen” bazı anlatım problemleri barındırmakla beraber, mizahı değilse de aksiyonu güçlü bir eser. Bu sebeple türünün tutkunlarını celbedecektir...