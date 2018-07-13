Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Film, 10-17 Ağustos’ta gerçekleştirilecek festivalin, Asghar Farhadi’nin jüri başkanlığındaki “Ana Yarışma” kısmında yer alacak. Senaryosu Osman Nail Doğan ile Samet Doğan tarafından kaleme alınan “Güvercin Hırsızları”, farklı ülkelerden 9 filmle yarışacak. Filmin yapımcılığını Sinan Sertel ve Turgay Şahin üstlenirken, görüntü yönetmenliğinde ise “Dağ 2” filminden tanınan Mehmet Başaran imzası bulunuyor. “Güvercin Hırsızları”nda Seyit Nizam Yılmaz, Mert Buğra Tataroğlu, Kutay Sandıkçı, Gökhan Yıkılkan ve Burçin Sezen başrolleri paylaşıyor. “Ahlat Ağacı”nın dünya prömiyerini Cannes’da yapan Nuri Bilge Ceylan ve “Bırakma Beni” filmiyle mültecilere odaklanan Aida Begic de festivalin “In Focus” bölümünde sinemaseverlerle buluşacak. AA