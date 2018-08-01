Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beş gün boyunca birbirinden tanınmış yerli ve yabancı sanatçıyı misafir edecek festivalin en son konserini kuzeyli bir sanatçı veercek . “İzlanda’nın Glenn Gould’u” olarak adlandırılan piyanist Víkingur Ólafsson, 8 Ağustos Çarşamba akşamı The Marmara Bodrum’da müzikseverlerle buluşacak. Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi koleksiyonundan farklı dönemlere ait Bodrum temalı bir fotoğraf sergisi de 30 Eylül’e kadar sanatseverlerle buluşacak.