Beş gün boyunca birbirinden tanınmış yerli ve yabancı sanatçıyı misafir edecek festivalin en son konserini kuzeyli bir sanatçı veercek . “İzlanda’nın Glenn Gould’u” olarak adlandırılan piyanist Víkingur Ólafsson, 8 Ağustos Çarşamba akşamı The Marmara Bodrum’da müzikseverlerle buluşacak. Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi koleksiyonundan farklı dönemlere ait Bodrum temalı bir fotoğraf sergisi de 30 Eylül’e kadar sanatseverlerle buluşacak.
Bodrum’da ‘Kuzey Rüzgâr’ı
01.08.2018 - 05:06 | Son Güncelleme: 01.08.2018 - 05:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bodrum Müzik Festivali 4 Ağustos’ta kapılarını 14. defa açıyor.
Etiketler : bodrum,
574277 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/574277.aspx
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