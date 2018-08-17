Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Derya Budak ANKARA



Daha önce de Türk oyun yazarlarına teşvik maksatlı ödül veren DT Genel Müdürlüğü, 2018-2019 tiyatro sezonunda yabancı oyunları azaltarak Türk kültürünü yansıtan özgün eserlere öncelik tanıyacak. Bu çerçevede ilk defa sahnelenecek oyun ise; Necip Fazıl Kısakürek’in meşhur tiyatro eseri ‘Reis Bey’... Oyun, Ankara Devlet Tiyatrosu aracılığıyla yeni sezonunun açılışında Küçük Tiyatro’da gösterilecek.

Yeni sanat sezonunda repertuvarının yüzde 70’inin yerli eserlerden oluşacağını belirten Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, Türk tiyatrosunun gelişmesini ve ilerlemesini çok istediğini söyledi. Türk yazarların da artmasını isteyen Kurt, “Yeni yazarlara, yerli eserlere çok önem veriyoruz. Öbür türlü Türk tiyatrosunun gelişmesi mümkün değil” ifadelerini kullandı.



OYUNLARDA HALK MOTİFLERİ

DT Genel Müdürü Kurt, oyunlarda halk motiflerinin ve kültürünün yer alması ve dünyaya tanıtılması hususunda da çalışacaklarını dile getirdi.