Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’un fatihi Sultan II. Mehmed Han tarafından 1460-1478 yılları arasında yaptırılan ve asırlar boyu Osmanlı hanedanına ev sahipliği yapan Topkapı Sarayı günümüzde müze olarak kullanılıyor. 80 bin metrekare olan müzenin, tarihinin en büyük restorasyon çalışmasıyla 5 kat genişletilerek 400 bin metrekareye ulaşması hedefleniyor. Bu kapsamlı tadilat, başında 3 kadının da yer aldığı büyük bir ekip tarafından yürütülüyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren İstanbul Rölöve ve Anıtlar Müdürü Dr. Olcay Aydemir “Topkapı Sarayı aslında bir tasarım merkezi. Burada dokunduğumuz her yerde yüzyıllık katmanları, izleri görüyoruz. Bu, restorasyon sürecini de doğrudan etkileyen bir faktör. Geçmişten gelen bu izleri müdürlük olarak koruyarak sürdürüyoruz. Biz burada ciddi planlamalar ve stratejilerle bu işi yürütüyoruz” dedi. Topkapı Sarayı Müze Müdiresi Ayşe Erdoğdu da “700 bin metrekare bir alanı kapsayan Sur-i Sultani içinde geçmişte saraya ait olan ancak başka kurumlara tahsis edilmiş yapıları 2000’li yıllardan itibaren tekrar saraya kazandırdık. Saray yapıları ve haremde kapsamlı bir restorasyon çalışması sürüyor. İlk olarak Hünkar Sofası’nın restorasyonu tamamlanarak ziyarete açıldı. Zülüflü Baltacılar Dairesi, Altın Yol ve Karaağalar Taşlığı bu açılışı takip etti. Son olarak haziran ayında III. Ahmed Kütüphanesi’ni açtık. Yakın zamanda Saray Mutfaklarını da ziyarete açacağız” ifadelerini kullandı.