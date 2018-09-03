Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk edebiyatının güçlü kalemlerinden ve gazetemizin eski yazarlarından merhum Tarık Buğra, 100. yaş gününde unutulmadı. Millî romancı Tarık Buğra, Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesinde önceki gün yapılan bir programla yâd edildi. Dr. Ferda Zambak ve Dr. Bahtiyar Aslan’ın büyük yazarı anlattığı “Doğumunun 100. Yılında Tarık Buğra” başlıklı anma programını Prof. Dr. Namık Açıkgöz idare etti. Konferansın açılışında konuşan TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı “Yerli ve millî bir münevver olan merhum Buğra, ömrünü kültürümüze adadı. Bizden bir isim olarak eserlerinde bizi anlattı. Özellikle Türkiye’nin zor zamanlarında eserleri, kafası karışık gençlere bir ışık oldu” dedi.



HAYATTAN KOPUK DEĞİLDİ

Tarık Buğra’nın sanat bakışını anlatan Dr. Ferda Zambak da “Onun hikâyeciliği, hakiki hayattan uzak değildi. Bunun sebebi, yaşadığı yoksulluk ve çilekeşlikti. Onun hikâyeleri hayatın sürüklenişi içinde bizi durdurup bir şeyleri fark ettiriyor. Bazılarının bildiği ancak dile getiremediklerini dile getirme ustalığı taşıyor. Bunu Anadolu ruhu taşımasına bağlamak lazım” şeklinde konuştu. Programın moderatörü Prof. Dr. Namık Açıkgöz de şunları söyledi: Kasaba hikâyelerinin ilk güzel örneklerini Tarık Buğra vermiştir. Buğra’yı bize sevdiren en önemli etkilerden birisi, nefret ve kahır duygusunu en gerçekçi şekilde verebilmesidir.