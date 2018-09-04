Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde üç nesildir bastonculuk mesleğini sürdüren Cumali Birol, yıllanmış ceviz ağaçları ve çeşitli boynuz türlerini kullanarak dantel zarafetinde işlediği sedef kakma, ebru, çini, Selçuklu ve Osmanlı motifli bastonlarını, tüm Türkiye’ye ulaştırmayı başarmış. Mesleğini 40 yıldır başarıyla sürdüren Birol “gücün ve asaletin sembolü” dediği bastonculuğu, çocuklarına ve gelecek nesillere aktarmaya da kararlı. Birol, vadilerde kalmış 5 asırlık çeviz ağaçlarından yaptığı bastonların sinemalarda ve dizilerde kullanıldığını söyledi. Fırça sanatıyla yaptığı bastonlarının Türkiye Kalite Birincilik Ödülü aldığını da kaydeden Birol “Yaptığımız işler tamamen el emeği, büyük ilgi görmekte. Ramazan ayında Cumhurbaşkanımıza çinili bir baston hediye ettik. Ata Demirer ve Bülent İnal’ın kullandığı bastonları da biz yaptık. ‘Payitaht Abdülhamid’ dizisinde onayan bastonumuzun üzerinde bir zümrüt ve yakut bulunmakta. Yakutu sedef içine kakma yaptık. Kalp gözü açık demek” şeklinde konuştu.

GÜÇ VE ASALETİN SEMBOLÜ

Kültürel el sanatlarını gelecek nesle aktarmak zorunda hissettiğini dile getiren Cumali Birol, bastonun “gücün ve asaletin sembolü” olduğunu belirtti. Birol “Baston deyip geçmemek lazım. Bazen gözdür, bazen bir dayanak, bazen de üçüncü bir ayaktır. Güç, asalet ve zarafetin sembolüdür. Sevdiğinize takdim edildiğinde hayırlı ve uzun ömrü ifade eder. 40 yaşından sonra kullanılması sünnet, ayrıca her evde olması gereken bir aksesuardır” dedi.