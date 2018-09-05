Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doha'da açılan "Sonsuz Emanet" isimli sergi, sanatçının gravür tekniğiyle meydana getirdiği çalışmalarını ihtiva ediyor. Serginin küratörü Beste Gürsu, kültürler arası irtibatın dostluk ilişkilerini geliştirdiğini söyledi. Gürsu, Türkiye'nin köklü tarihi, zengin kültürü ve binlerce yıllık kadim medeniyet mirasıyla tüm dünya ülkeleri arasında seçkin bir yere sahip olduğunu ifade etti.