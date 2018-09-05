Doha'da açılan "Sonsuz Emanet" isimli sergi, sanatçının gravür tekniğiyle meydana getirdiği çalışmalarını ihtiva ediyor. Serginin küratörü Beste Gürsu, kültürler arası irtibatın dostluk ilişkilerini geliştirdiğini söyledi. Gürsu, Türkiye'nin köklü tarihi, zengin kültürü ve binlerce yıllık kadim medeniyet mirasıyla tüm dünya ülkeleri arasında seçkin bir yere sahip olduğunu ifade etti.
Sonsuz Emanet Katar’a taşındı
05.09.2018 - 05:40 | Son Güncelleme: 05.09.2018 - 05:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk gravür sanatçısı Prof. Fatih Mika'nın hayatı ve tabiatı işlediği eserleri Katar'da sergileniyor.
Etiketler : sonsuz emanet,
579058 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/579058.aspx
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