Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Uzun ve kısa metrajlı filmler ile belgesellerden oluşan 257 eserin 421 gösterimle seyirciyle buluşacağı festivalin açılış ve onur mükafatları töreni önceki gece yapıldı. Gecede yönetmen Şerif Gören’e “Yaşam Boyu Başarı Ödülü”, Cüneyt Arkın, Muhterem Nur, Ahmet Mekin ve Süleyman Turan’a “Onur Ödülleri” takdim edildi. Törende Vizyon Sahibi Yönetmen ödülü Rus yönetmen Aleksey Fedorchenko’ya verildi. Sağlık problemleri sebebiyle törene katılamayan Cüneyt Arkın’ın mükafatını, eşi Betül Cüreklibatur aldı.Törene görüntülü mesaj gönderen Cüneyt Arkın, mesajında, güzel Adana’dan çok anlamlı bir davet aldığını ancak gelemediği için çok üzgün olduğunu söyledi. “Yaşam Boyu Başarı Ödülü”nü alan yönetmen Şerif Gören de ilk filmini Adana’da çektiğini, bunun kendisine çok uğurlu geldiğini kaydetti.