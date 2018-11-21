Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

İş Sanat Kibele Galerisi, Kınalı’nın retrospektif sergisine ev sahipliği yapıyor. Kınalı, yarım asra yaklaşan sanat hayatında yaptığı eserlerinde çok boyutlu ve çoğul kimliğin çeşitliliğini ön plana çıkarıyor. Çok boyutluluğun değişime açık olmakla sağlanabileceğini savunan sanatçı “Bir kişinin ömrü boyunca yüz hatları nasıl değişiyor ve bu değişim asıl kimliğini nasıl etkiliyorsa, sanat da devamlı yenilemelerle korunabilecektir” diyor. Heykel ve resmi değişik tekniklerle eserlerinde bir araya getiren Kınalı, insanı farklı formlarda ele alıyor. Sergide sanatçının önceleri çamur, alçı ve betonu kullandığı, daha sonra ise malzeme olarak bronz, alüminyum ve polyestere yöneldiği görülüyor. Sanat hayatı boyunca Türkiye, Almanya, Avusturya, Çekoslovakya, Rusya ve Mısır’da pek çok sergi açan Erol Kınalı’nın retrospektif sergisi, 29 Aralık’a kadar İstanbul İş Sanat Kibele Galerisinde ziyaret edilebilecek.