Tuğba Özay, 39 kişinin hayatını kaybettiği Reina adlı mekânın önünü çelenk bıraktı. Teröre lanet okuyan Özay, "Düşmanın istediği şey korku oluşturmaktır. Türk milleti bunlara boyun eğmeyecek. Türkiye Cumhuriyeti'ni bu olaylar yıkamayacaktır’’ dedi.
Tuğba Özay Reina'ya çelenk bıraktı
04.01.2017 - 13:16 | Son Güncelleme: 04.01.2017 - 13:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başarılı isim Tuğba Özay, yılbaşı gecesi Reina'daki katliamın olduğu yere çelenk bıraktı
Etiketler : Tuğba Özay,reina,
435093 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/435093.aspx
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