Tuğba Özay, 39 kişinin hayatını kaybettiği Reina adlı mekânın önünü çelenk bıraktı. Teröre lanet okuyan Özay, "Düşmanın istediği şey korku oluşturmaktır. Türk milleti bunlara boyun eğmeyecek. Türkiye Cumhuriyeti'ni bu olaylar yıkamayacaktır’’ dedi. 