Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Star TV'de yayınlanan 'Duymayan Kalmasın' programına konuk olan Sevda Demirel, 15 yıl önce bir canlı yayında Hande Ataizi’ne attığı tokat hakkında konuştu.

Seren Serengil ve Cengiz Semercioğlu’nun sunduğu 'Duymayan Kalmasın' programına katılan Sevda Demirel, yüzündeki dolguları çıkarmasıyla ilgili, "Beni estetik yaptırdıktan sonra Hande Ataizi’ne benzetiyorlar" dedi.

Bu açıklama sonrası Sevda Demirel’in 15 yıl önce Hande Ataizi ile tartıştığı görüntüler yayınlandı. Yaklaşık 15 sene geçmesine rağmen akıllardan silinmeyen o görüntüler hakkında yorumda bulunan ünlü isim, "Şimdi bakıyorum da bu yaşananların üzerinden 15 yıl geçmiş. Hande Ataizi, o zaman çok saygısız bir kızcağızdı. Şimdi anne oldu eminim çok daha farklı biri olmuştur. Buna inanıyorum" şeklinde konuştu.

Ilımlı bir üslup kullansa da çok tartışılacak ifadeler kullanan Sevda Demirel, "O zaman yaşananlar şimdi gerçekleşseydi, kalkar giderdim. Şiddeti savunmuyorum ama Hande Ataizi bana çok saygısızlık yapmıştı" dedi.