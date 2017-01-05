Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manken Deniz Akkaya ile eski sevgilisi Murat Varol'un karşılıklı açtıkları yaralama ve tehdit davası geçtiğimiz günlerde sonuçlanmıştı. Davayı karara bağlayan mahkeme; Varol hakkında Akkaya'yı ölümle tehdit etme suçundan beraat kararı verirken, ses sistemi hoparlörü ile Akkaya'yı yaralama suçundan ise 3 bin lira adli para cezasına çarptırmıştı. Akkaya ise, ölümle tehdit suçundan 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmış, cezanın bin 500 lira adli para cezasına çevrilmesine hükmedilmişti.

SUÇUNU KABUL ETTİ, BERAATİNİ İSTEDİ

Mahkemeye başvuran ünlü manken, aldığı cezanın haksız olduğunu ileri sürerek mahkemenin kararına itiraz etti. Akkaya itiraz dilekçesinde, Varol'a yönelik attığı mesajların kendisi tarafından atıldığını kabul ederek, mesajların Varol tarafından gördüğü sözlü ve fiziki şiddetin devam ettiği dönemde atıldığını anlattı.Akkaya; Murat Varol tarafından kendisine gönderilen tehdit ve hakaret mesajlarının, eski sevgilisi tarafından hediye edilen telefonda olduğunu ve telefonu Varol'a geri verdiğini belirtti.

ŞİKAYETLERİNDEN VAZGEÇTİLER

Mahkemenin tehdit suçundan verdiği cezanın hükümsüz olduğunu ileri süren Akkaya; Yargıtay içtihatlarından örnekler vererek, Murat Varol'la karşılıklı olarak şikayetlerinden vazgeçtiklerini, bu sebeple tehdit suçundan aldığı hapis cezasının hükümsüz olması gerektiğini beyan etti. Mahkemenin bu hususları görmemesi halinde bile alınan cezanın hükmün açıklanmasının geri bırakılmasıyla ertelenmesi gerektiğini ifade eden Akkaya, "Mahkemenin hakkımda vermiş olduğu cezayı bozması gerekmektedir. Beraatimi istiyorum. Beraatın olmaması durumunda aldığım cezanın HGAB kararına dönüştürülerek ertelenmesini istiyorum" dedi. Dosya İlk Derece Mahkemesi'nde görüşülüyor.

Kaynak: Sabah