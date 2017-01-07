Büyükşehir Belediyesi’nin Döşemealtı’nda inşa ettiği ve Antalyaspor kulübüne devrettiği Antalyaspor Tesisleri, bugün düzenlenecek törenle resmen açılacak. Veteranlar maçı ve Antalyaspor Antrenman maçının ardından daha önce programda bulunan Hande Yener Konseri ise yaşanan terör olayları ve şehitler sebebiyle iptal edildi.
Hande Yener konseri iptal edildi
07.01.2017 - 11:19 | Son Güncelleme: 07.01.2017 - 11:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalya Büyükşehir belediyesi tarafından inşa edilip Antalyaspor kulübüne devredilen tesislerin açılış töreninde sahne alacak olan Hande Yener'in konseri şehitler sebebiyle iptal edildi.
Etiketler : Antalya,Hande Yener,
435880 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/435880.aspx
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