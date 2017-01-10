Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarp Levendoğlu-Birce Akalay çiftinin boşanma sebebi olarak gösterilen Derya Şensoy bugüne kadar sustuğunu belirterek bir açıklama yaptı.

"ÇEKİNDİĞİM İÇİN SUSUYORUM"

Derya Şensoy açıklamasında şunları söyledi: "Birkaç gündür yapacağım herhangi bir yorumun sevdiklerime zarar vermesinden çekindiğim için susuyorum. Fakat bu sabahki 'takvim operasyonu' iftirası bardağı taşıran son damla oldu.

"GEREKEN YAPILACAK"

Sevgi ve saygı çerçevesinde biten her şeyiyle güzel hatırlayacağım ilişkimin ardından konuyla ilişkisi olmayan kişilerin yalan haberlerle yıpratılıp, üzülmesine izin veremem. Beni ve sevdiklerimi yıpratmak için uydurulan bu hikayeyle ilgili gerekenin yapılacağını bildirmek isterim."

'MAĞDUR KADIN'I OYNADIĞI ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜ

Derya Şensoy'un eski aşkı Seçkin Özdemir'in kendisini Nilay Deniz'le aldattığı dedikodusunu yayıp 'mağdur kadın'ı oynadığı iddia edilmişti.