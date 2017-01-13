Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin tanınmış isimlerinin imzalarını taşıyan para, fotoğraf, kitap ve belgeler açık artırmada... Pera Mezat tarafından internet üzerinden satışa sunulan İmzalı Efemera ve Para Müzayedesi’nde, Türkân Şoray, Cem Karaca, Seda Sayan, Cüneyt Arkın, Nuri Alço, Ajda Pekkan, Münir Özkul, Barış Manço, Hulûsi Kentmen başta olmak üzere pek çok sanatçının yanı sıra Sakıp Sabancı, Süleyman Seba, Adnan Menderes, Turgut Özal, Mesut Yılmaz gibi tanınmış kişilerin imzaladığı banknotlar, 25 ile 250 lira arasında satışa sunuldu. Pera Mezat Genel Koordinatörü Mehmet Gacıroğlu “Fiyatları oldukça taban seviyede tutarak koleksiyonerlerin ilgisini çekmek istedik” diye konuştu.