Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ATV'de sabah kuşağında ekranlara gelen 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programı, önceki gün neredeyse tüm prime time yapımlarını geride bırakmayı başardı.

Posta Gazetesi'nden Mesut Yar'ın, "Bu da ekrandaki devrim!" başlıklı yazısı şöyle:

"Prime time en basit manasıyla televizyon izleyicisinin en yüksek katılımla ekran karşısında olduğu saat dilimidir.

TOPLAM İZLEYİCİDE İKİNCİ OLDU

Ve terminolojide bu dilim saat 20.00 ile 23.00 arası olarak tanımlanır. Daha doğrusu tanımlanırdı. Çünkü önceki gün Sabah kuşağında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert (Atv) neredeyse tüm prime time yapımlarını geride bırakarak toplam izleyicide ikinci oldu.

TÜRK TELEVİZYON TARİHİNDE DEVRİM

Böylece Türk TV tarihinde kendi çapında ilginç bir devrim yaşandı. Müge Anlı'ya sabahın 10.00'unda dizilerin bile dudağını ısırtacak bu reytingi aldıran nedenleri anlatmaya gerek yok. Kimi 'kar-kış filan' diyebilir, kimiyse 'ekranlar boştu' deyip küçümseyebilir...

Ben ise neticeye bakarım. İzleyiciye dokunan bir iş için 24 saatin herhangi bir yerinde olmak yeterlidir. Kanıtı buz gibi ortada işte!"