Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güzelliğiyle genç meslektaşlarına taş çıkaran ünlü şarkıcı Sertab Erener, kuaförünün azizliğine uğradı. Sürekli gittiği kuaförde bu kez saçlarını boyatmak isterken saçlarından olan Erener, "Saçlarımdan sıkıldığım için kestirdim" açıklamasında bulundu.

SAÇLARINI YAKTILAR

52 yaşındaki popçu, sarı saçlarının rengini daha da açtırmak isteyince saçları yandı. Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Erener, "Uzun saçtan sıkılınca kestirdim" dese de saçlarındaki yıpranma, değişikliğin mecburi olduğunun kanıtıydı. Takvim