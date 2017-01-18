Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başrollerinde Fahriye Evcen ve Engin Akyürek'in yer aldığı ATV'nin yeni dizisi "Ölene Kadar"ın ABD'de yayınlanan "The Night Of"tan alıntı olduğu iddia edildi. İddialara dizinin hikayenin senaristi Elif Usman Ergüden'den sert tepki geldi. Ergüden iddialarla ilgili, "Tek ortak noktası suçsuz yere hapse giren ana karakter." dedi.

DİZİ ELEŞTİRMENLERİNDEN OLUMLU YORUM ALDI

Başrollerini Engin Akyürek, Fahriye Evcen, Sarp Levendoğlu, Gülcan Arslan'ın paylaştığı, Umur Turagay'ın yönettiği TIMS Production-Timur Savcı imzalı 'Ölene Kadar' dizisi geçtiğimiz hafta görücüye çıktı. İddialı dizi uzun süreden beri merak konusuydu. İlk bölüm sonrası sosyal medyada beğeni toplayan dizi eleştirmenlerden de olumlu yorumlar aldı. Bununla beraber eleştirel yorumlar da geldi. Dizinin, ABD kanalı HBO'da yayınlanan mini dizi "The Night Of"a benzediği iddia edildi.

BENZERLİK İDDİALARINA CEVAP GELDİ

"Ölene Kadar"ın hikayesiyle ilgili dizi yayınlanmadan önce de uyarlama olduğu yönünde haberler yapılmıştı. 1994 Amerikan yapımı "Esaretin Bedeli" filminden esinlenip esinlenmediği yolunda yorumlar da olmuştu. Son olarak "The Night Of"la olan benzerlik gündeme gelince, hikayenin senaristi Elif Usman Ergüden açıklamalarda bulundu.

İşte Ergüden'in açıklaması:

Ölene Kadar'ın detaylı genel hikayesi, (ismi farklıydı tabii o zamanlar) ilk bölüm ilk draft senaryosu vs. 2014 Ağustos Eylül aylarında tarafımdan yazıldı. Mail kayıtları mevcut, ayrıca zaten o zamanlar beraber çalıştığım İrfan Şahin, Lale Eren, Pelin Diştaş gibi kıymetli isimler bunu doğrulayacak durumda, zira hikaye ilk çıktığında ilk onlar okumuştu. O zaman bu hikayeyi hayata geçiremedik. Proje rafa kalktı. 2016 senesinin başlarında ise Tims'le çalışmaya başladık proje üzerinde tekrar ve onların da katkılarıyla son halini verdik öyküye. Yani "The Night Of"u izleyip, biz de böyle bir hikaye yapalım diye yola çıkmış değiliz.