Ünlü oyuncuya, umre yolculuğunda TRT 1’de “Annemin Yemeği” programını sunan Bekir Develi eşlik etti. Develi, Instagram hesabından umre ziyaretini “Kardeşim Ufuk Bayraktar ile Mekke-i mükerreme’den selam ile...” notuyla paylaştı.
Ufuk Bayraktar umreye gitti
20.01.2017 - 07:40 | Son Güncelleme: 20.01.2017 - 07:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başrolde yer aldığı ‘Dağ 2’ filmiyle vizyonda büyük başarı yakalayan Ufuk Bayraktar, umreye gitti.
Etiketler : Ufuk Bayraktar,
439561 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/439561.aspx
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