Ünlü oyuncuya, umre yolculuğunda TRT 1’de “Annemin Yemeği” programını sunan Bekir Develi eşlik etti. Develi, Instagram hesabından umre ziyaretini “Kardeşim Ufuk Bayraktar ile Mekke-i mükerreme’den selam ile...” notuyla paylaştı.