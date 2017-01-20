Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gökbakar, ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere bin paltoyu Van'a gönderdi. Paltolar, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince önceden belirlenen mahallelerdeki ihtiyaç sahibi öğrencilere giydirildi. İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Van Valiliği öncülüğünde hazırlanan projelerle kente katkı sunmaya çalıştıklarını söyledi.

"DAR GELİRLİ AİLELERİN ÇOCUKLARINA GİYDİRMEYE BAŞLADIK"

Her yıl olduğu gibi bu yılda sosyal sorumluluk projeleri kapsamında dar gelirli ailelerin öğrencilerine 10 bin bot dağıttıklarını anlatan Ekici, şunları belirtti: "Emniyet olarak yaptığımız yardımlara destek olarak Şahan Gökbakar'ın gönderdiği bin palto dağıtımına başladık. Bu mutluluğu hep beraber yaşamış olduk. Van'da dar gelirli vatandaşlarımız çocuklarına yönelik başlattığımız bir proje vardı. Yaklaşık 3 bin pantolon, 10 bin bot getirdik ve bunları dağıttık. Bu çabamıza yardımlarımıza katkı sunan arkadaşlarımız oldu. Dostum Şahan Gökbakar da yaptığımız sosyal sorumluk projelerini duymuş ve arayarak destek vermek istediğini söyledi. Bu çerçevede bin palto yolladı. Şu an onları dar gelirli ailelerin çocuklarına giydirmeye başladık. Sadece palto değil çocuklarımızın ayakları üşümesin diye botları da giydiriyoruz. Bu mutluluğu hep beraber paylaşmış olduk."

Ekici, yardımların Van Valiliği öncülüğünde sürdürüleceğini ifade etti.

Özelikle SODES projeleri kapsamında Çocuk Şube Müdürülüğünce 120 çocuğu Sarıkamış'a gönderdiklerini anlatan Ekici, bu çocukların Van'ı güzel şekilde temsil ettiklerini vurguladı. Çocukları Çanakkale, Antalya ve İstanbul'un yanı sıra bir çok ile de götürdüklerini anlatan Ekici, "Bu çocuklarımız bugüne kadar hiç il dışına çıkmamış dar gelirli çocuklarımızdı. Bu projelerin bize çok olumlu geri dönüşleri oldu." dedi.

"SICAK KALBİNİ ÇOCUKLARDAN ESİRGEMEDİ"

Lütfiye Binnaz Saçlı İlköğretim Okul Müdürü Nesih Atmaca da bölgede kışın çok soğuk ve çetin geçtiğini anımsatarak, "Bu soğuk günlerde 'sıcak kalbini' çocuklarımızdan esirgemeyen sanatçı Gökbakar'a ve yardıma vesile olan emniyet müdürümüze öğrencilerim adına teşekkür ederim." diye konuştu.



Paltoları giyen minik öğrenciler de Gökbakar ve polis amcalarına teşekkür etti.

SOSYAL MEDYADAN DUYURMUŞTU

Gökbakar 2016 yılının son günlerinde sosyal medyada yayınladığı videoda, şu mesajı vermişti: "Yeni yıla sayılı günler kala herkes birbirine hediye alıp vermeye başladı. Ben de arkadaşlarıma, eşime, evladıma hediyelerini aldım. Fakat bu sene Van'da yaşayan bin çocuğumuza hediye yollamak istedim. Çocuklar hediyelerinizi, değerli dostum Van Emniyet Müdürü Suat Ekici ağabeyinize yolluyorum. O sizlere iletecek. Soğuk kış günlerinde giymeleri için onlara bu paltoları yolluyorum. Malum soğuk bir memleket. Giydikçe Şahan ağabeylerini hatırlasınlar, yeni yılları güzel geçsin. Ülkemizin de yeni yılı güzel geçsin inşallah. 2017 tüm Türkiye'ye hayırlı olsun. Hepinizi çok seviyorum, yeni yılınızı kutluyorum."