Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suheyrat şehrinde bulunan 5. Muhammed Uluslararası Kongre Sarayında yapılan düğüne, çiftin akraba ve arkadaşlarının yanı sıra Türkiye’nin Rabat Büyükelçisi Ethem Barkan Öz ve Faslı sanatçılar katıldı. Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu’nun genç çifte düğün hediyesi olarak gönderdiği altın bileziği Büyükelçi Öz takdim etti. Faslı gelin El-Bani “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Murat için ailemden beni istemesi büyük bir şeref” dedi. Yıldırım ise, “İki ülkenin bu düğünde birleşmesinden dolayı çok mutluyum. Eşim ve ailesi çok güzel bir düğün hazırlamış, eşime ailesine ve Fas halkına teşekkür ediyorum. Ülkeler savaşarak değil ancak düğünlerle birleşir” diye konuştu. Sabahın ilk ışıklarına kadar devam eden düğünde, Fas’ın geleneksel müzikleri eşliğinde dans eden davetlilere ünlü çift de eşlik etti. Ülkenin çeşitli tatlarının ikram edildiği düğün, davetlilerin gelin ve damatla fotoğraf çekimi ile sona erdi.