Türk halk müziği sanatçısı, müzisyen, besteci ve söz yazarı Fatih Kısaparmak'ın emekli ilkokul öğretmeni annesi Yıldız Güngör Kısaparmak hayata gözlerini yumdu. Yıldız Güngör yarın Şakirin Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.