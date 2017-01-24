Türk halk müziği sanatçısı, müzisyen, besteci ve söz yazarı Fatih Kısaparmak'ın emekli ilkokul öğretmeni annesi Yıldız Güngör Kısaparmak hayata gözlerini yumdu. Yıldız Güngör yarın Şakirin Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.
Fatih Kısaparmak'ın acı kaybı
24.01.2017 - 11:12 | Son Güncelleme: 24.01.2017 - 11:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk halk müziğinin sevilen ismi Fatih Kısaparmak anne acısıyla sarsıldı.
Etiketler : Fatih Kısaparmak,
440829 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/440829.aspx
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