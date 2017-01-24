Makyajsız bir halde kadraja girmek istemeyen Akalın çareyi montunun şapkasıyla yüzünü gizlemekte buldu. Okan Kurt'un arkasına saklanarak çıkan şarkıcı "Çekmeyin oğlum makyaj yok" diyerek sitemde bulundu.
Demet Akalın: Makyajsızım çekmeyin!
24.01.2017 - 11:16 | Son Güncelleme: 24.01.2017 - 11:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Demet Akalın ve eşi Okan Kurt Arnavutköy Eftalya Balık'ta dostlarıyla yediği akşam yemeğinin ardından görüntülendi.
Etiketler : Demet Akalın,
440831 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/440831.aspx
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