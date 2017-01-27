Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde 106.3 Azad Azerbaycan medya kuruluşunun davetiyle Azerbaycan’a giden sanatçı, “Bağdat” ile “Yılın Şarkısı” ödülünün sahibi oldu. Havalimanında büyük bir sevgi seli ile karşılanan sanatçının Bakü ziyareti, Azerbaycan basınında da oldukça büyük bir yankı uyandırdı. Bakü’de şehri gezen sanatçı, aynı gün 106.3 FM’de katıldığı radyo programında yaptığı doğal ve samimi açıklamalarıyla da Azeri basının sempatisini kazandı. 106.3 Azad Azerbaycan medya kuruluşundan “Yılın Şarkısı” ödülünü alarak Bakü’den çok mutlu ayrılan şarkı yazarı ve yorumcu Aylâ Çelik, Azeri dinleyicilerine en kısa zamanda Bakü’ye tekrar gelme sözü verdi.