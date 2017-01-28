Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Oyuncu Bade İşçil ve Tolgahan Sayışman’ın bir araya geldiği “Eski Sevgili - Kaderin Cilvesi” isimli filmin çekimleri tamamlandı. İlkbaharda vizyona girmesi beklenen filmde iki oyuncu 63 defa ayrılıp barışan bir çifti canlandırıyor. Sayışman film için, “Ümit ediyorum ki bu film, uzun yıllar defalarca izlenir ve her seferinde keyifli tatlar bırakacak bir yapım olur.” dedi.