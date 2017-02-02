Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni yıl ünlülere iyi gelmedi. Son bir ay içinde birçok oyuncu çift evliliğini sonlandırdı. İşte o isimler:

Tuğba Büyüküstün- Onur Saylak: Yaklaşık altı yıl önce Paris’te nikah masasına oturdular. Evlendiklerinde Büyüküstün iki aylık hamileydi. Toprak ve Maya adında ikiz çocukları oldu. Örnek çift diye gösterildiler. Ancak aralarına iş girdi. Dizi tekliflerine dönüşümlü olarak evet diyorlardı. Fakat bu sefer anlaşamadılar. 3 daire, bir cip ve şirket hissesinden oluşan malların paylaşımı konusunda anlaştılar. Çocukların velayetini ise mahkeme belirleyecek.

Demet Şener - İbrahim Kutluay: Biri basketbolcu diğeri manken idi. 12 yıl önce ihtişamlı bir törenle evlendiler. İrem ve Ömer ismini koydukları iki çocukları dünyaya geldi. Sürekli mutluluk pozu verdiler. Ama aldatma yüzünden yuvaları yıkıldı. Bu sıralar bir televizyon kanalında program sunan Demet Şener, Kutluay’dan 10 milyon lira tazminat istedi. Duruşma 3 Mart gününe ertelendi.

Gülben Ergen- Erhan Çelik: İki yıl önce evlendiler. Erhan Çelik, Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni’ydi. En çok mutluluk pozu veren çifttiler. Erhan Çelik, TRT1 ana habere transfer oldu. Instagram’dan saadet paylaşımları yapıyorlardı. Ergen’in, Erhan Çelik’in doğum gününde Ankara’da kaldığı otele onlarca balon gönderdiğini millet buradan öğrenmişti mesela. Geçen ay ayrılık kararı aldılar. Ergen “2 yıl evli kaldım. Mutsuz oldum boşandım” dedi. Eski eşinin cevabı ise sert oldu: “Edebim el vermez edepsizlik edene... Susmak en güzel cevap edebi elden gidene...” Gülben Ergen’in ilk evliliğinden Aras, Atlas ve Kuzey isimli üç çocuğu var.

Birce Akalay-Sarp Levendoğlu: Küçük Ağa dizisinde evli bir çifti canlandırıyorlardı. Rolleri gerçek oldu. Ağustos 2014’te nikah masasına oturdular. Çok geçmeden haklarında dedikodular çıktı. El ele yanak yanağa poz verdiler ve “Gördüğünüz gibi beraberiz” dediler. Ancak aldatma yüzünden ayrı düştüler. Geçtiğimiz haftalarda “şiddetli geçimsizlik”ten boşandılar. Birbirlerinden tazminat ve nafaka talebinde bulunmadılar.