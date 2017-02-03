Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kara, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği memleket ziyaretinde Bursa’da bulunan ipek böcekçiliği müzesini gezdi. Müze gezisinde çocukluğunu hatırlayan güzel oyuncu, zamanında anneanne ve dedesinin kendi evinde ipek böceği yetiştirdiğini belirtti. Anımsadığı güzel hatıraları yad eden Kara, ipekböceği kozasından ipek çekti. İpek çekerken oldukça mutlu olduğu görülen Burcu Kara, ipekböceği kozalarını eline alıp incelerken duygulandı. Çocukluk günlerini tekrar yaşayan güzel oyuncu, müze çalışanlarıyla keyifli saatler geçirdi.