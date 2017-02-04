Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Üst Kurulun, 1 Şubat’taki toplantısında yayın ihlali yapan radyo ve televizyon kanalları ele alındı. Dilin düzeysiz, kaba ve argo kullanımı ile çocukların ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimine zarar verebilecek nitelikte yayınlar nedeniyle Kanal D, CN Cartoon Network, Beyaz TV, Star Artı FM’e müeyyide uygulandı.