Üst Kurulun, 1 Şubat’taki toplantısında yayın ihlali yapan radyo ve televizyon kanalları ele alındı. Dilin düzeysiz, kaba ve argo kullanımı ile çocukların ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimine zarar verebilecek nitelikte yayınlar nedeniyle Kanal D, CN Cartoon Network, Beyaz TV, Star Artı FM’e müeyyide uygulandı.
RTÜK’ten argo cezası
04.02.2017 - 07:22 | Son Güncelleme: 04.02.2017 - 07:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), argo ifadelerin kullanıldığı çeşitli televizyon ve radyo kanallarına ceza verdi.
Etiketler : rtük,
443946 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/443946.aspx
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