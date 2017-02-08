Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gülben Ergen eski yönetmeni Ayşe Ersayan'ın ölüm haberiyle yıkıldı. Gülben Ergen'in aynı zamanda ilk yönetmeni de olan Ayşe Ersayan'ın vefat haberini Gülben Ergen, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

AYŞE ERSAYAN'LA ÇEKTİRDİĞİ FOTOĞRAFI PAYLAŞTI

Gülben Ergen Instagram hesabından, Ayşe Ersayan'la çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabından duygusal bir notla paylaştı.

İşte Gülben Ergen'in Instagram paylaşımına eklediği not:

İlk yönetmenim... AyşeErsayın'ı kaybettik bugün. Ayşe'yi sektörde neredeyse tüm isimlerin sevdiği, saydığı dostumuz Ayşe, mekanın cennet olsun...

İşte Gülben Ergen'in Instagram paylaşımı:



