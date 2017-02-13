Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 6 Şubat'ta meydana gelen 5,3 şiddetindeki depremde en çok hasarın oluştuğu Yukarıköy'de köylülerin yüzü Esra Erol'un ziyaretiyle güldü.

"KORKUYA RAĞMEN YÜZLERİ GÜLÜMSÜYOR"

Depremin en çok hasara yol açtığı Yukarıköy'e AFAD ve Kızılay ekiplerinin yanı sıra sivil toplum örgütleri ve bazı hayırseverler tarafından da çeşitli yardımlar ulaştırıldı. Bölgeyi ziyaret edenler arasında sabah programı sunucusu Esra Erol da vardı. Yukarıköy sakinleri ile sıcak pozlar veren Esra Erol," Sürekli gerçekleşen deprem korkularına rağmen hala gülümseyen insanlar Ayvacık/yukarıköy sakinleri." diyerek fotoğraf paylaştı.

MUHTAR AZASI YARDIMLAR İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ

Köy halkı, depremin ilk gününden itibaren AFAD, Kızılay, Ayvacık Belediyesi ve çevre belediyelerin yanı sıra birçok dernek ve kurumun gönderdiği yiyecek, giyecek, barınma ve ev eşyalarını teslim almaya devam ediyor. Yukarıköy Muhtarlığı Azası Ahmet Kurt, yardımlardan memnuniyetini dile getirerek, "Şu anda bir ihtiyacımız yok. Devletimize ve yardım yapan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"YENİ BİR KÖY OLUŞTURMUŞLAR"

Esra Erol ise bu yardımların altını çizerek, ekiplere teşekkür etmeyi ihmal etmedi. AFAD ekibiyle fotoğraf paylaşan Erol, "Çok şükür diyorlar sürekli hertürlü ihtiyaçları karşılanıyor yeni bir köy oluşturmuşlar @turkkizilayi @AFADBaskanlik" yorumunu yaptı.