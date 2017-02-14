Mahmut Özay İSTANBUL
Midyat “Sermiyan Midnight” tek kişilik gösterisiyle önceki akşam sevenleriyle bir araya geldi. Aysa Organizasyon tarafından düzenlenen gösteri, Trump Towers Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirildi. Gösteride daha çok çocukluk yıllarına ait hikâyeleri anlatan Midyat “15 yaşıma kadar ailemi normal sanıyordum. Sonra dışarıdan bakınca bir garip olduğumuzu fark ettim. Gösteride bunları anlatmaya özen gösteriyorum. Ayrıca filmlerimdeki kamera arkası yaşadıklarıma da yer vermek hoşuma gidiyor” ifadelerini kullandı.
Midyat: Ailemi anlatıyorum
14.02.2017 - 07:33 | Son Güncelleme: 14.02.2017 - 07:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sinema seyircisini ‘Ay Lav Yu’, ‘Hükûmet Kadın’ serisi ve ‘Bir Baba Hindu’ filmleriyle kahkahaya boğan Sermiyan Midyat sahnede de güldürmeye devam ediyor.
Mahmut Özay İSTANBUL
Etiketler : Sermiyan Midyat,
446891 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/446891.aspx
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