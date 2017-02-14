Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mahmut Özay İSTANBUL

Midyat “Sermiyan Midnight” tek kişilik gösterisiyle önceki akşam sevenleriyle bir araya geldi. Aysa Organizasyon tarafından düzenlenen gösteri, Trump Towers Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirildi. Gösteride daha çok çocukluk yıllarına ait hikâyeleri anlatan Midyat “15 yaşıma kadar ailemi normal sanıyordum. Sonra dışarıdan bakınca bir garip olduğumuzu fark ettim. Gösteride bunları anlatmaya özen gösteriyorum. Ayrıca filmlerimdeki kamera arkası yaşadıklarıma da yer vermek hoşuma gidiyor” ifadelerini kullandı.