Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kadınların kendilerini güzel ve iyi hissetmek için birçok kozmetik ürün kullandıkları, moda ve trendleri yakından takip ettikleri bir gerçek. Ancak daha fazla önem verdikleri bir şey varsa o da kesinlikle saçları… Bir kadın aynaya baktığında saçları yeterince güzel durmuyorsa kendini iyi hissetmek için yaptığı her şey sadece bir detaya dönüşüyor. Tam aksine mükemmel görünen saçlar ise harika hissetmek için yeterli oluyor. Henkel’in öncü saç bakım markası GLISS, geliştirdiği yeni Magnificent Strength Serisi ile kusursuz uzayan sağlıklı saçlar oluşturuyor. GLISS yeni serisini, 8 Şubat 2017 Çarşamba günü, Sofa Hotel’deki Frankie İstanbul’da; marka elçisi, başarılı oyuncu Gökçe Bahadır’ın katılımı ile gerçekleşen bir davetle tanıttı.

Gliss’in yeni marka elçisi olan Gökçe Bahadır, markanın reklam filminde bir dans performansı sergiledi. Oyunculuğunun yanı sıra sesi ve dans yeteneği ile de bilinen Gökçe Bahadır, dijital platformlara yönelik hazırlanan reklam filmi için 3 farklı koreografide gerçekleştirdiği dansları ile izleyenleri şaşırtacak

Gökçe Bahadır: “Şaçlarım Yeter!”



“Saçlarım Yeter” sloganı ile duyurulan GLISS Magnificent Strength Serisi’nin basın daveti, Marka Müdürü Barış Erdoğan’ın konuşması ve sunumu ile başladı. Erdoğan konuşmasında marka elçisi olarak başarılı oyuncu Gökçe Bahadır ile birlikte çalışmaktan duydukları memnuniyeti ifade etti. Yeni seri ile ilgili olarak da bilgi veren Erdoğan, “Gliss Magnificent Strength ilk kez ayrı ayrı saç liflerini güçlendirmek için üç-protein kompleksinin onarım gücünü bir araya getiriyor. Zayıf saçları onararak 20 kata kadar daha güçlü saçlara sahip olmanızı sağlıyor. Böylece saçlar uzadıkça uçlarında gerçekleşen kırılmalar ortadan kalkıyor. Yeni seri, böylece saç uzatırken kırıkları aldırmak için saç kestirme derdine de son veriyor.” dedi. Türk Henkel Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Alemdar ise konuşmasında; Gliss markasının Türkiye’de son 3 yıldır pazarın en hızlı büyüyen şampuan markası olduğuna değindi. Alemdar’ın konuşması sonrası söz alan Gökçe Bahadır ise “Birçok kadın bakımlı, sağlıklı ve güzel saçları güne pozitif başlamak için yeterli buluyor. İşte ben de o ‘Saçlarım yeter’ diyen kadınlardan biriyim.” şeklinde konuştu. Uzun ve bakımlı saçlarla kendini çok daha iyi hissettiğini ifade eden sanatçı; “Benim gibi hisseden tüm kadınlara da şimdi kusursuz uzayan saçlar oluşturan Gliss Magnificent Strength serisini öneriyorum.” dedi.