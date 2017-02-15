Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Serkan'la ayrılığının ardından bir anda ortadan kaybolan ve geri dönmeyeceğini açıklayan Hanife, sosyal medyadan da çok yorulduğunu duyurmuştu. Geçtiğimiz gün programda bir süre önce aşk yaşadığı Serkan, Hanife'ye "Dön" çağrısı yaptı. Programın dün yayınlanan bölümünde ise nefesler tutuldu. Başta Serkan olmak üzere milyonlar Hanife'nin gelip, gelmeyeceğini merak etti.

"ÜMİTSİZLİĞİMDEN GİTTİM"

Dakikalar sonra Hanife, stüdyoya geldi. Hanife'yi gören Serkan, onu kırmızı balonlar ve hediyelerle karşıladı. Hanife, Serkan'a çok değer verdiğini itiraf edip; "Gururumdan değil, ümitsizliğimden gittim" dedi. İkilinin, ilerleyen günlerde neler yaşayacakları merakla bekleniyor.

ZUHAL TOPAL'DAN MÜJDELİ HABER

Zuhal Topal, programın sonunda günlerdir heyecanla beklenen açıklamayı yaptı. Locada ilk evlenen çifte, 1 hafta Amerika tatili hediye edileceğini söyleyen Topal'ın, müjdeli haberi locadaki adayları heyecanlandırdı.