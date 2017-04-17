Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sevgilisi Büşra Pekin ile sürekli güldüklerini söyleyen Üner “Büşra da bende sürekli gülüyoruz. Büşra yemek yapmayı çok seviyor ama vakti olmadığından yapamıyor. Bende ona börek ve sarma yapıyorum” diye konuştu. Sosyal medya kullanıcılarının ‘Büşra deyince aklınıza ilk ne geliyor? sorusuna Ersay Üner “benim için maneviyat çok önemli. Büşra’nın kalbine aşık oldum” şeklinde konuştu.