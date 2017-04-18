Reyting yarışına 'Söz' damgası

Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de ilk defa Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı iş birliği ile hayata geçirilen ‘Söz’ dizisi, star TV'de üçüncü bölümüyle ekranlara geldi.

Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın’ın yaptığı, senaryosu Ethem Özışık’a ait dizi, 'tüm kişiler' kategorisinde 7,96 reyting ve 16,49 izlenme payı ile ilk 100 sıralamasında birinci sırada yer aldı.

Ön hazırlıkları bir yıl süren ve çekimleri yaklaşık 4 aydır devam eden ‘Söz’, üçüncü bölümüyle sosyal medya platformu Twitter’ın Trend Topics (TT) listesinde gecenin en çok konuşulan yapımı oldu.





NEFESLERİN TUTULDUĞU AN

'Kıdemli Üsteğmen Yavuz’un şüpheleri düğün sahnesinde gelinin terörist çıkmasıyla haklı çıktı. Gelinin, 'Doktor Bahar’ı rehin aldığı sahne dizide tempoyu arttırdı. Yeni bölümde, 'Kıdemli Üsteğmen Yavuz’un, Bahar’ı kurtarıp kurtaramayacağı şimdiden merak konusu oldu.

'Söz' dizisi her pazartesi saat 20.00’de Star’da seyircilerle buluşuyor.