Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yılmaz Erdoğan, Özgü Namal ve İbrahim Çelikkol gibi ünlülerin ardından Burak Hakkı da doğayla baş başa olmayı tercih etti.

Bir süredir hayatını Yunanistan'da sürdüren ve Komşu'da bir tiyatro oyununda oynayan yakışıklı oyuncu, hayalini kurduğu çiftliğe sonunda kavuştu. Hakkı, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Güneyli Köyü'nde satın aldığı 35 bin metrekarelik arsaya çiftlik kurdu.

Burak Hakkı çiftçi oldu

Yaklaşık 300 bin dolarlık (1 milyon 100 bin lira) arsaya bir de villa inşa eden Hakkı, Saroz Körfezi'ndeki çiftliğinde sebze ve meyve üretimine de başladı.