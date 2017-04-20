Petek Dinçöz, hastanelik oldu. Grip salgınından nasibini alan Dinçöz Instagram hesabından video paylaştı.
SEVENLERİNİ KORKUTTU
Petek Dinçöz, hasta yatağında video paylaşmasının ardından sevenlerini korkuttu. Pek çok hayranı videoya "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.
Petek Dinçöz hastanelik oldu
20.04.2017 - 07:45 | Son Güncelleme: 20.04.2017 - 07:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz Instagram hesabından hasta döşek yattığı halini paylaştı. Sevenlerini korkutan Dinçöz, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.
Petek Dinçöz, hastanelik oldu. Grip salgınından nasibini alan Dinçöz Instagram hesabından video paylaştı.
Etiketler : Petek Dinçöz,
466310 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/466310.aspx
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