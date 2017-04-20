Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Petek Dinçöz, hastanelik oldu. Grip salgınından nasibini alan Dinçöz Instagram hesabından video paylaştı.



SEVENLERİNİ KORKUTTU



Petek Dinçöz, hasta yatağında video paylaşmasının ardından sevenlerini korkuttu. Pek çok hayranı videoya "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.