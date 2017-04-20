Petek Dinçöz, hastanelik oldu. Grip salgınından nasibini alan Dinçöz  Instagram hesabından video paylaştı.
 
SEVENLERİNİ KORKUTTU
 
Petek Dinçöz, hasta yatağında video paylaşmasının ardından sevenlerini korkuttu. Pek çok hayranı videoya "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.