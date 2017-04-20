Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fox TV'de büyük umutlarla yayın hayatına başlayan 'Dayan Yüreğim' dizisi, 13'üncü bölümüyle ekrana veda edecek. Başrolünü Ece Uslu, Cansel Elçin, Nilay Deniz ve Berk Atan'ın paylaştığı 'Dayan Yüreğim' dizisinin ekran ömrü 13'üncü bölümde son bulacak. Dizi bu kadar erken veda edince akıllara Ece Uslu'nun silikonları patlayınca sette sinir krizi geçirmesi geldi.

DİZİ 13 BÖLÜM DAYANABİLDİ

Endemol Türkiye'nin yapımcılığını üstlendiği dizinin ekibi, çalışma arkadaşlarına attıkları mailde, "Güzel bir maceranın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Dizimiz 'Dayan Yüreğim', 13. bölümde final yapacaktır. Haberini az önce yapımdan aldık ve sizlerle paylaşmak istedik. Herkese yardımları, sabrı ve desteği için sonsuz teşekkür ederiz" ifadelerine yer verdi.