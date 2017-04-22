Serenay Sarıkaya’nın sempatik tavırları ve yüksek enerjisi, rol aldığı şampuan reklamına da yansıdı. Sarıkaya’nın markayla bir araya geliş hikâyesini anlatan reklam filmi, Youtube’da izlenme rekoru kırdı. Film bugüne kadar 5 milyondan fazla izlendi.