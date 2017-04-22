Serenay Sarıkaya’nın sempatik tavırları ve yüksek enerjisi, rol aldığı şampuan reklamına da yansıdı. Sarıkaya’nın markayla bir araya geliş hikâyesini anlatan reklam filmi, Youtube’da izlenme rekoru kırdı. Film bugüne kadar 5 milyondan fazla izlendi.
Serenay Sarıkaya rekor kırdı
22.04.2017 - 08:58 | Son Güncelleme: 22.04.2017 - 08:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serenay Sarıkaya’nın sempatik tavırları ve yüksek enerjisi, rol aldığı şampuan reklamına da yansıdı.
Etiketler : Serenay Sarıkaya,
466843 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/466843.aspx
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