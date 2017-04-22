Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Serenay Sarıkaya’nın sempatik tavırları ve yüksek enerjisi, rol aldığı şampuan reklamına da yansıdı. Sarıkaya’nın markayla bir araya geliş hikâyesini anlatan reklam filmi, Youtube’da izlenme rekoru kırdı. Film bugüne kadar 5 milyondan fazla izlendi.