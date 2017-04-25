Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kübra Şafak

Yıldız Asyalı son zamanlarda ekranlarda neden yok?

Bebeğimle ilgilendiğim için bu ara çok yoğun tempoda değilim. Sezona daha rahat olurum.



Sanatçı ailenin kızı olmak... Doğuştan gelen bir şans mı sizin için bu durum? Yetenekler genler ile geçiyor mu?

Sanatçı bir aile ve ortamda olmak ayrıntıları anlamayı sağlıyor. Tabii ki avantajları var. Babam Ümit Asyalı opera orkestrası sanatçısıdır. Kemanı seçmemde de etkili olmuştur. Oyunculuk kısmı da opera çocuk korosundan sahneye taşınmıştır.



Küçükcük bir kızken ün sahibi oldunuz. Nasıl başladı?

Müzikal gösterilerden sonra Kanal D’de çalışmaya başladım.



Setlerde büyümenin artıları ve eksileri neler?

Yoğun set zamanlarında tabii ki arkadaşlarımdan uzak kaldım. Fakat okulumu hiç aksatmadım.



En çok hangi sanatçılar sizi etkiledi?

Haldun Dormen ve Halûk Bilginer’in hayatımda değeri bambaşkadır. Onlardan çok şey öğrendim.

Rüştü Asyalı babanız sanılıyor. Bu konuyla ilgili yaşadığınız ilginç bir olay var mı?

Evet, Rüştü Abi babam sanılıyor. Soyadı benzerliği sebebiyle... Sokakta bile herkes öyle sanıyor.

Oyunculuk, şarkıcılık ve müzisyenlik, söz yazarlığı, bestekârlık hepsi var sizde. Hangisi ağır basıyor?

Oyunculuk ve müzik ikisi de eşit ağırlıkta.

Başka bir mesleği tercih etmeyi düşündünüz mü? Düşündüyseniz hangi mesleği seçerdiniz?

Veteriner olabilirdim. Evet hayvanlara düşkünlük ve kan vs’den çekinmeme huyumdan dolayı.

Ne tür film, dizi,tiyatro izliyorsunuz? Hangi tür müzikleri dinlersiniz?

İyi olan her müziği dinlerim. Filmde ise genellikle gerilim severim.

Anne olmak nasıl bir duygu hayatınızda neler değişti?

Anne olmak her şeyin önünde geliyor duygusal olarak bambaşka bir insan oldum sorumluluk arttı.

Vücudu bozulacak diye doğum yapmak istemeyen meslektaşlarınıza ne demek istersiniz? Tavsiyeniz nedir?

Ben 28 kilo almıştım. 24 kiloyu 8 ayda verdim. Hiçbir şey kalmıyor. Hem anne hem çocuk için emzirmek şart. Ve her şey ufak porsiyonlarda yenecek.