Survivor 2017'de zorlu mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Öyle ki yaşam koşulları ve zorlu yarışmalar nedeniyle Furkan'ın yıpranan tişördü sırt bölgesinden tamamen yırtıldı.
Acun Ilıcalı'nın yönettiği ada konseyinde Furkan, Ilıcalı'nın isteği üzerine sırtını döndü. Acun tişörtün, kontrol edileceğini yapılma olasılığı yoksa yedek tişört verileceğini söyledi.
Furkan'a yeni tişört müjdesi
25.04.2017 - 09:05 | Son Güncelleme: 25.04.2017 - 09:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Survivor 2017 ada konseyinde Acun'un isteği üzerine sırtını dönen Furkan'ın tişörtünün tamamen yırtıldığı görüldü. Acun Furkan'a yeni tişört verilebileceğini söyledi.
Survivor 2017'de zorlu mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Öyle ki yaşam koşulları ve zorlu yarışmalar nedeniyle Furkan'ın yıpranan tişördü sırt bölgesinden tamamen yırtıldı.
Etiketler : acun ılıcalı,
467621 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/467621.aspx
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