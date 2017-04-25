Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor 2017'de zorlu mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Öyle ki yaşam koşulları ve zorlu yarışmalar nedeniyle Furkan'ın yıpranan tişördü sırt bölgesinden tamamen yırtıldı.

Acun Ilıcalı'nın yönettiği ada konseyinde Furkan, Ilıcalı'nın isteği üzerine sırtını döndü. Acun tişörtün, kontrol edileceğini yapılma olasılığı yoksa yedek tişört verileceğini söyledi.