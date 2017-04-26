Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TRT 1’de hafta içi her gün “İyi Fikir” isimli programı sunan Ece Erken, mimar olan komşusu tarafından dolandırıldığını iddia etti. Ünlü sunucu, komşusu olan mimarla yaşadığı problemi Instagram’dan şu sözlerle anlattı: “Size benden bir tavsiye... Üst komşunuz da olsa, tanıdık da olsa eğer bir mimara evinizi emanet ediyorsanız, bütçeniz belli bile olsa; ortada mailleşmeniz bile olsa; mimarın yanındaki çalışanlar bile şahit olsa; evi teslim ettikten sonra hele ki ünlüyseniz sizden 2, pardon 3 katı isteyebilir. Gazetelere demeç vereceğim diye tehdit edebilir ve mahkemeye verip bu parayı isteyebilir! Aman ha dikkat edin! Mahkeme yanlış karar verebilir! Ama çok şükür temyize gidebilirsiniz! Kim kimi dolandırıyorsa Allah onu ıslah etsin! Fazladan paralar yüzünden hakkımı helal etmiyorum! Ben dolandırıldım. Dikkat edin siz dolandırılmayın! Sözleşmesiz iş yapmayın. Sahte alınan fazla faturalara dikkat edin aman ha!..”