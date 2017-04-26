Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, “25 Nisan’da 2017’de PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet yürütmekte olan 5 kişi terör örgütünden kaçıp, Silopi Habur Sınır Kapısında güvenlik güçlerimize teslim olmuştur. Teslim olan şahıslarla ilgili tüm işlemler adli makamlarımızca yürütülmektedir" denildi.
Şırnak’ta 5 terörist teslim oldu
26.04.2017 - 12:15 | Son Güncelleme: 26.04.2017 - 12:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şırnak’ta 5 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.
Etiketler : Şırnak,
467936 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/467936.aspx
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