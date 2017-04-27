Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin kadrosuna dahil olan Meryem Uzerli, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla hayranlarını şaşırttı. Muhteşem Yüzyıl dizisiyle Türkiye’nin tanıdığı bir isim haline gelen Uzerli, ‘Tükenmişlik sendromu’ yaşadığı gerekçesiyle dizisi bitmeden Almanya’ya uçmuş ve burada Can Ateş’le olan ilişkisinden doğan Lara’yı kucağına almıştı. Yeni projeler için yeniden Türkiye’ye dönen Meryem Uzerli, şimdilerde yoğun bir tempoda koşturuyor. Uzerli, bir yandan böylesi bir tempo içinde koştururken bir yandan da sosyal medya hesabından renkli paylaşımlarda bulunuyor.
İşte gelecekteki Meryem Uzerli
27.04.2017 - 10:58 | Son Güncelleme: 27.04.2017 - 10:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Meryem Uzerli, bir telefon uygulaması üzerinden kendisini yaşlandırdı ve ortaya çıkan fotoğrafı paylaştı.
Etiketler : Meryem Uzerli,
468204 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/468204.aspx
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