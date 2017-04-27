Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kanal D ekranlarında sezonun iddialı dizilerinden biri olarak gösterilen 'Kara Yazı' dizisi yalnızca 5 bölüm dayanabildi. Türk televizyon tarihinde bir dizi daha hüsranla sonuçlandı.

5. BÖLÜMDEN SONRA EKRANLARA VEDA EDECEK

Başrollerini; Haluk Bilginer, Emre Kınay, Zeynep Çamcı ve Ushan Çakır'ın paylaştığı, Kanal D'nin iddialı dizisi Kara Yazı, 30 Nisan Pazar günü yayınlanacak olan 5. bölümüyle ekranlara veda edecek.



DİZİNİN GÜNÜ DEĞİŞTİ AMA FİNAL YAPMAKTAN KURTULAMADI

Gümüş, Sıla, Karadayı, Kara Para Aşk, Lale Devri, Yer Gök Aşk, Melekler Korusun gibi reyting rekortmeni dizileri kaleme alan ünlü senaristler Sema Ergenekon ve Eylem Canpolat'ın kurucusu olduğu Dark Story'nin yapımcılığını üstlendiği 'Kara Yazı' dizisinin günü değişmiş ve pazar günleri yayınlanmaya başlamıştı. Ancak bu bile diziyi final yapmaktan kurtaramadı.