Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları oyuncusu Ergün Işıldar hayatını kaybetti.

İBB Şehir Tiyatroları, Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Değerli sanatçılarımızdan Ergün Işıldar'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine, tüm sevenlerine ve Türk Tiyatrosu’na başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.



Sanatçı için 2 Mayıs'ta Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlenecek.

Sanatçının cenazesi ise Teşvikiye Camisi'nde kılınacak öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Mezarlığında toprağa verilecek.

- Ergün Işıldar

Sanat hayatı boyunca yönetmen, çevirmen, sahne ve kostüm tasarımı ve oyunculuk yapan Işıldar, İstanbul Belediyesi Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

Liselerarası Şenliği ve İLTÖ Şenliği ile Turgut Özakman’ın "Ocak" isimli oyunuyla "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ve "En İyi Dekor" ödülü aldı.

Sanatçı, "Kısasa Kısas", "Düğün Ya Da Davul", "Sabahat", "Kendini Yazan Şarkı", "Bir Şeftali Bin Şeftali", "Sakarca", "Kurtuluş Savaşından Müzikli Belgeler", "Eşeğin Gölgesi" gibi birçok oyunda rol aldı.

Işıldar, "İlk Evlilik", "Tahteravallide Üç Kişi", "Belden Aşağı Vurmak", "Eskici Dükkanı", "Meraklısı İçin Öyle Bir Hikaye" ve "Gizli Oturum" tiyatro oyunlarının yönetmenliğini üstlendi.

ERGÜN IŞILDAR KİMDİR

Ergün Işıldar İstanbul Erkek Lisesi'ni bitirdikten sonra İstanbul Belediyesi Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

Oynadığı veya Yönettiği Oyunlar Mesleki Çalışmalar:

“Kısasa Kısas”1976, “Düğün Ya Da Davul” 1976, “Sabahat” 1976, “Kendini Yazan Şarkı” 1976, “Bir Şeftali Bin Şeftali ç.o 1976, “Sakarca” 1977, “Kurtuluş Savaşından Müzikli Belgeler” 1977, “Eşeğin Gölgesi” 1977, “Corıolanus” 1977, “Kafatası” 1977, Marat-Sade” 1978, “Hoşu’nun Utancı” 1978, “Bahar Noktası” 1980, “Deli Eder İnsanı Bu Dünya” 1989 ile İBŞT’na döndükten sonra “ “Sevimli Hayalet” ç.o, “Altı Derece Uzak”, “Barışa Şans Verin”, “Altın Post Projesi” “Müfettiş”, “Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım”, ”Misyon” (Çevirmen-Yönetmen Yard.), “Metro Canavarı”, “Aslana Benzer”, “Benim Küçük Yıldızım” ç.o, “Kuyruklu Yıldız Altında”, “Meraki”, “Macbeth”, “Hasır Şapka”, “İhtiras Tramvayı”, “Leyla İle Mecnun”, “Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz” 2007 (Oyunlarında oyunculuk ve yönetmen yardımcılıkları), “İlk Evlilik” (Yönetmen), “Tahteravallide Üç Kişi” (Yönetmen), “Belden Aşağı Vurmak” 2005 (Yönetmen), “Eskici Dükkânı” (Yönetmen), “Meraklısı İçin Öyle Bir Hikâye” 2008 (Yönetmen), “Gizli Oturum” 2009 (Yönetmen)

Kurum Dışı Mesleki Çalışmalar, Oynadığı veya Yönettiği Oyunlar:

"Ben Çalmadım” Gönül Ülkü-Gazanfer Özcan Tiyatrosu -1970 ve 12 Eylül’de kururumdan uzaklaştırıldığımdan 1980-81 yıllarında Dostlar Tiyatrosu’nun yeniden oluşumuna katıldı, birçok okuma oyununda ve etkinliğinde görev aldı. İstanbul Sanat Etkinlikleri Tiyatrosu’na katılıp “Kelaynaklar” 1982 oyununda çalıştı. Gülriz Sururi – Engin Cezzar Tiyatrosu’nda “Kaldırım Serçesi”, Egemen Bostancı Tiyatrosu’nda “Şvayk Hitlere Karşı”, “Carmen”, “Arkadaşım Eşek” vb oyunlarda oynadı. Çetin İpekkaya’nın yönettiği Troya Festivali açılış gösterisinde almanca ve türkçe oyunculuk yaptı 1990

Tv – Sinema:

“Çıplak Vatandaş”, “Şalvar Davası”, Alman ZDF-ARD kanalı için yapılan iki dizide oyunculuk (AufAchse ve ZweiSchlitzohre in Antalya) ve bir tv filminin “Sehnsucht” Türkiye yapım sorumluluğu. Profösör Bernard Lewis’in “Ortadoğunun Son 20 Yılı” konulu dramatik belgeselinin Türkiye ayağında Ali Taygun’un yardımcısı olarak yapım sorumluluğu…

Aldığı Ödüller:

Liselerarası Şenliği ve İLTÖ Şenliği ile Turgut Özakman'ın "Ocak” isimli oyunuyla "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ve "En İyi Dekor" ödülü