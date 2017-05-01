Instagram hesabından, inşaat işçisi olarak görüldüğü bir fotoğrafı paylaşan Tatlıses, "En güzel kazanç, alın teri ile kazanılan helal kazançtır...!!! Bir zamanların işçisi ve bugünün işvereni olarak dilerim ki; emeğin ve emekçinin kıymeti hep bilinsin... 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlu olsun." ifadelerini kullandı.
İbrahim Tatlıses'ten 1 Mayıs mesajı
01.05.2017 - 16:04 | Son Güncelleme: 01.05.2017 - 16:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.
Etiketler : Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses,1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü,
469448 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/469448.aspx
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