Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Instagram hesabından, inşaat işçisi olarak görüldüğü bir fotoğrafı paylaşan Tatlıses, "En güzel kazanç, alın teri ile kazanılan helal kazançtır...!!! Bir zamanların işçisi ve bugünün işvereni olarak dilerim ki; emeğin ve emekçinin kıymeti hep bilinsin... 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlu olsun." ifadelerini kullandı.